«Амур»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

ХК «Амур». Фото ХК «Амур»

Основная информация о ХК «Амур» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Амур»

Год основания: 1957

Главный тренер: Андрей Мартемьянов

Капитан: ???

Домашний стадион (вместимость): «Платинум Арена» (7100 зрителей)

«Амур» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Витязя» 2 сентября в 17:00 (мск).

Результат «Амура» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Амур» занял десятое место с 69 очками в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

Календарь «Амура» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Балашихе «Амур» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Амур» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Трактор» (начало в 17:00). Команда Андрея Мартемьянова выступает в Восточной конференции дивизиона Чернышева.

Календарь «Амура» в сентябре 2023 года

2 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Амур»

4 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Амур»

6 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Амур»

9 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Амур»

11 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Амур»

13 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Амур»

19 сентября. Хабаровск. «Платинум Арена». «Амур» — «Куньлунь»

21 сентября Хабаровск. «Платинум Арена». «Амур» — «Динамо»

23 сентября Хабаровск. «Платинум Арена». «Амур» — СКА

27 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Амур»

29 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Амур»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

Состав «Амура» на сезон 2023 / 2024

Вратари

30 — Игорь Бобков

98 — Янис Калниньш

1 — Дмитрий Лозебников

Защитники

41 — Виктор Балдаев

28 — Александр Брынцев

63 — Алексей Волгин

33 — Евгений Кулик

52 — Александр Ляхов

64 — Елисей Минаев

47 — Иван Мищенко

36 — Яков Рылов

50 — Александр Щемеров

Нападающие

22 — Владислав Барулин

20 — Станислав Бочаров

87 — Артур Гиздатуллин

86 — Евгений Грачев

12 — Вячеслав Грецкий

44 — Ян Дрозг

97 — Игнат Коротких

96 — Егор Коршков

81 — Сергей Лапин

15 — Анатолий Никонцев

92 — Кирилл Слепец

2 — Петр Хохряков

95 — Дмитрий Шевченко

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Амура» в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона