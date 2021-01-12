Московское «Динамо» поместило защитника Юусо Хиетанена в список травмированных, информирует сайт клуба.

В этом сезоне 35-летний защитник принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+5».

Ранее в списке травмированных «Динамо» оказались защитники Михаил Григорьев и Сергей Бойков, а также нападающие Александр Кучерявенко, Оскар Линдберг, Владимир Брюквин и Магнус Пяаярви.

Нападающий Вячеслав Кулемин выведен из списка травмированных.