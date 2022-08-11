Хет-трик Петунина не спас «Северсталь» от поражения в матче с московским «Динамо»

Московское «Динамо» в матче Кубка Республики Башкортостан обыграло «Северсталь» со счето 5:4.

В составе москвичей отличились Дмитрий Рашевский, Владислав Михайлов, Владислав Ефремов, Владислав Кодола и Роман Абросимов. У череповчан хет-трик оформил Александр Петунин, еще один гол забил Даниил Вовченко. При этом «Северсталь» забросил все четыре шайбы в большинстве.

В следующем матче «Динамо» 13 августа против «Локомотива», «Северсталь» в этот же день встретится с «Салаватом Юлаевым».

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Кубок Республики Башкортостан

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

Голы: Рашевский — 1 (бол., Джиошвили, Уил), 11:24 — 0:1. Михайлов — 1 (Мачулин, Никонов), 12:54 — 0:2. Петунин — 2 (бол., Пилипенко, Вовченко), 18:52 — 1:2. Ефремов — 2 (Арт.А. Волков, Уил), 33:44 — 1:3. Вовченко — 1 (бол., Лишка, Тихонов), 35:38 — 2:3. Кодола — 1 (бол., Мачулин, Мартынов), 41:45 — 2:4. Абросимов — 1 (мен., п.в., Готовец), 49:33 — 2:5. Петунин — 3 (бол.), 54:17 — 3:5. Петунин — 4 (бол., Морозов, Луговяк), 59:09 — 4:5.

Вратари: Подъяпольский (48:31 — 49:33, 53:33 — 54:17, 57:57 — 59:09, 59:14) — К.Л. Волков.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 23 (8+4+11) — 37 (11+13+13).

Судьи: Степучев, Юдаков.

11 августа. Уфа. Уфа-Арена. 250 зрителей.