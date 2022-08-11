Хет-трик Петунина не спас «Северсталь» от поражения в матче с московским «Динамо»
Московское «Динамо» в матче Кубка Республики Башкортостан обыграло «Северсталь» со счето 5:4.
В составе москвичей отличились Дмитрий Рашевский, Владислав Михайлов, Владислав Ефремов, Владислав Кодола и Роман Абросимов. У череповчан хет-трик оформил Александр Петунин, еще один гол забил Даниил Вовченко. При этом «Северсталь» забросил все четыре шайбы в большинстве.
В следующем матче «Динамо» 13 августа против «Локомотива», «Северсталь» в этот же день встретится с «Салаватом Юлаевым».
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Кубок Республики Башкортостан
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)
Голы: Рашевский — 1 (бол., Джиошвили, Уил), 11:24 — 0:1. Михайлов — 1 (Мачулин, Никонов), 12:54 — 0:2. Петунин — 2 (бол., Пилипенко, Вовченко), 18:52 — 1:2. Ефремов — 2 (Арт.А. Волков, Уил), 33:44 — 1:3. Вовченко — 1 (бол., Лишка, Тихонов), 35:38 — 2:3. Кодола — 1 (бол., Мачулин, Мартынов), 41:45 — 2:4. Абросимов — 1 (мен., п.в., Готовец), 49:33 — 2:5. Петунин — 3 (бол.), 54:17 — 3:5. Петунин — 4 (бол., Морозов, Луговяк), 59:09 — 4:5.
Вратари: Подъяпольский (48:31 — 49:33, 53:33 — 54:17, 57:57 — 59:09, 59:14) — К.Л. Волков.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 23 (8+4+11) — 37 (11+13+13).
Судьи: Степучев, Юдаков.
11 августа. Уфа. Уфа-Арена. 250 зрителей.
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|И
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|Локомотив
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|0
|0
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|В
|П
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|0
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Сал. Юлаев
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|10
|Сибирь
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|11
|Трактор
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|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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