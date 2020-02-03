Хет-трик Митчелла помог «Нефтехимику» разгромить «Северсталь»

«Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» со счетом 6:2.

Нижнекамцы прервали серию из трех поражений, череповчане уступили в четвертом матче подряд.

«Нефтехимик» с 52 очками расположился на 11-м месте в Восточной конференции, «Северсталь» с 48 очками — десятые на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Голы: Шиксатдаров — 10 (Брынцев, Шарипзянов), 6:48 — 1:0. Монахов — 3 (Кулда), 12:18 — 1:1. Митчелл — 12 (Порядин), 14:16 — 2:1. Чижиков — 1 (Бодров, Монахов), 24:31 — 2:2. Митчелл — 13 (бол., Порядин, Мерфи), 30:43 — 3:2. Порядин — 12 (бол., Уайт, Мерфи), 34:44 — 4:2. Митчелл — 14 (Уайт, Рясенский), 36:49 — 5:2. Мерфи — 6 (Энлунд, Берглунд), 38:09 — 6:2.

Вратари: Барулин — Шугаев (Хакимов, 34:44).

Штраф: 8 — 18.

Броски: 39 (17+13+9) — 27 (10+8+9).

Судьи: Овчинников, Спирин.

3 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».