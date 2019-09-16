Хет-трик Капризова принес ЦСКА победу над «Локомотивом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Локомотив». Армейцы победили со счетом 5:2. Хет-трик сделал нападающий москвичей Кирилл Капризов. Также на его счету она голевая передача.

ЦСКА одержал пятую победу в сезоне и набрал 11 очков. На счету «Локомотива» осталось 4 балла.

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ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Голы: Капризов — 2 (Григоренко), 1:19 — 1:0. Да Коста — 1 (Осипов, Ландер), 13:34 — 1:1. Калинин — 3 (Мамин), 17:24 — 2:1. Капризов — 3 (Дальбек, Робинсон), 18:34 — 3:1. Накладал — 1 (Денисенко, Е. Аверин), 34:11 — 3:2. Григоренко — 3 (Вей, Капризов), 50:40 — 4:2. Капризов — 4 (п.в., Григоренко, Киселевич), 58:59 — 5:2.

Вратари: Юханссон — Коновалов (Лазушин, 18:34, 57:02 — 57:08, 57:24 — 58:27, 58:32 — 58:59).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (16+10+4) — 26 (5+8+13).

Судьи: Акузовский, Ансонс.

16 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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