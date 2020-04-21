Хенрик Карлссон считает, что Паскуале покинет «Барыс»

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон подтвердил, что, скорее всего, покинет клуб из Казахстана.

— Я не собираюсь завершать карьеру, — сказал 37-летний швед в интервью HockeyNews.se. — Мы немного обсуждали контракт, но клуб был занят поисками нового главного тренера. Посмотрим, что будет теперь.

Я понимаю, что клуб хочет работать на будущее. Но Паскуале в команде тоже не будет, так что увидим. Да, я думаю, что он не останется.

В этом году я получал не так много игрового времени, Но, считаю, все равно хорошо проявил себя.