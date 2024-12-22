Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 05:52

Хенкель: «Есть изюминка в победе над «Ак Барсом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).

— Хорошо начали, удалось и хорошо продолжить, — приводит слова Хенкеля «РБ Спорт». — Немного в начале третьего периода было сложно — ребята побежали отыгрываться, создали нам трудности, но мы справились с этим.

— Настраивались дополнительно на этот матч?

— Думаю, для всех матчи с бывшими командами принципиальны. Есть изюминка в этой победе. Вдвойне приятно.

— Обсуждали эту игру с Вадимом Шипачевым?

— Конечно, обсуждаем, говорим о времени, которые мы провели здесь, вспоминаем это с теплотой в душе. Нам всем приятно было победить сегодня.

Хенкель выступал за «Ак Барс» с 2019 по 2023 год. В текущем сезоне защитник набрал 4 (1+3) очка в 28 матчах.

Источник: РБ Спорт
Кристиан Хенкель
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
Читайте также
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
В Казани после атаки дронов отменили спортивные мероприятия
Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Популярное видео
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Василий Каменев: «Кузнецов отдает передачи, которых никто не ждет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 36 22 14 44
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 37 8 29 20
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
22.12 17:00
Северсталь – Автомобилист
 - : -
22.12 17:00
ЦСКА – Нефтехимик
 - : -
22.12 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
22.12 17:00
Динамо Мн – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости