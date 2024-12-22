Хенкель: «Есть изюминка в победе над «Ак Барсом»
Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).
— Хорошо начали, удалось и хорошо продолжить, — приводит слова Хенкеля «РБ Спорт». — Немного в начале третьего периода было сложно — ребята побежали отыгрываться, создали нам трудности, но мы справились с этим.
— Настраивались дополнительно на этот матч?
— Думаю, для всех матчи с бывшими командами принципиальны. Есть изюминка в этой победе. Вдвойне приятно.
— Обсуждали эту игру с Вадимом Шипачевым?
— Конечно, обсуждаем, говорим о времени, которые мы провели здесь, вспоминаем это с теплотой в душе. Нам всем приятно было победить сегодня.
Хенкель выступал за «Ак Барс» с 2019 по 2023 год. В текущем сезоне защитник набрал 4 (1+3) очка в 28 матчах.
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