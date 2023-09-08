Хэмилтон: «СКА — самая североамериканская команда КХЛ»
Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон в интервью «СЭ» рассказал, какая из команд КХЛ пропагандирует североамериканский стиль.
— Гатиятулин несколько раз стажировался в Северной Америке. У него чувствуется западная школа?
— Не сказал бы. Хотя в КХЛ есть команды, который играют с налетом североамериканского стиля. Считаю, что в «Тракторе» нашли оптимальный баланс, который позволяет нам перегруппировываться во время игры, менять скорости и подстраиваться так, как того требует игра.
— Кто самая «североамериканская» команда КХЛ?
— В прошлом году я бы назвал СКА. У них было очень много габаритных и быстрых игроков, как Дмитрий Яшкин. Насколько помню, в Санкт-Петербурге установлена как раз-таки канадская площадка.
— Вы успели поиграть на двух турнирах против Яшкина. Его вообще реально вытолкнуть с пятака?
— (смеется) Нет, это невозможно. Вы могли заметить, как в матче против «Ак Барса» я пытался вытолкнуть его или хотя бы подбить ему клюшку. Но все это было бесполезно. Пятак — это его вотчина.
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|И
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|Куньлунь
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|3
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|2
|2
|0
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|Северсталь
|3
|2
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|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
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|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|2
|Автомобилист
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|2
|1
|5
|3
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|5
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|6
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
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Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
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Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
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Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
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Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
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Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
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Спартак – Адмирал
|- : -