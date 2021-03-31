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Хелльберг, Покка, Окулов и Чинахов — лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ

11:47

КХЛ огласила список лучших игроков второго раунда плей-офф.

Лучшим вратарем второго раунда стал голкипер СКА Магнус Хелльберг, одержавший четыре победы в четырех матчах серии с московским «Динамо» (счет в серии — 4-1), в том числе два на ноль.

Лучшим защитником назван Вилле Покка из «Авангарда», который набрал 2 очка (0+2) и завершил серию против «Металлурга» (счет в серии — 4:2) с показателем полезности «+4».

Константин Окулов (ЦСКА) стал лучшим нападающим второго раунда, на его счету 7 очков (3+4) и показатель полезности «+3».

Лучший новичок второго раунда — форвард «Авангарда» Егор Чинахов, забросивший в ворота «Металлурга» четыре шайбы с общим показателем полезности «+2». Его гол в шестом матче серии стал победным для омского клуба.

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