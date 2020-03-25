Хайруллин подписал новый контракт с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» заключил новый двухлетний контракт с нападающим Маратом Хайруллиным. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новый двухлетний контракт с нападающим Маратом Хайруллиным.



Форвард пять сезонов выступает в составе нашей команды. За это время провел на уровне КХЛ 217 матчей в которых набрал 51 (27+24) очко. pic.twitter.com/1xlluDGFu5 — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 25, 2020

23-летний форвард пять сезонов выступает в составе команды. За это время он провел на уровне КХЛ 217 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко.