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Хайруллин подписал новый контракт с «Нефтехимиком»

17:49
Марат Хайруллин. Фото ruspekh.ru.
Марат Хайруллин. Фото ruspekh.ru.
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«Нефтехимик» заключил новый двухлетний контракт с нападающим Маратом Хайруллиным. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

23-летний форвард пять сезонов выступает в составе команды. За это время он провел на уровне КХЛ 217 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко.

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