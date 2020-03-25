Хайруллин подписал новый контракт с «Нефтехимиком»
17:49
«Нефтехимик» заключил новый двухлетний контракт с нападающим Маратом Хайруллиным. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 25, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новый двухлетний контракт с нападающим Маратом Хайруллиным.
Форвард пять сезонов выступает в составе нашей команды. За это время провел на уровне КХЛ 217 матчей в которых набрал 51 (27+24) очко. pic.twitter.com/1xlluDGFu5
23-летний форвард пять сезонов выступает в составе команды. За это время он провел на уровне КХЛ 217 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко.