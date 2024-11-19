Хайруллин — о победе над «Амуром»: «Надеюсь, дальше будем продолжать так же»

Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал победу своей команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (6:3).

«Атмосфера была хорошая. Мы опытная команда, понимаем нашу проблему, которая у нас была. Хорошо друг друга поддерживали, играли друг за друга. Понятно, что бывают такие игры, где не идет, но руки не опускали и играли до конца. Хорошо, что забросили много шайб в матче с «Амуром». Порадовали наших болельщиков и сами получили удовольствие — это самое главное. Надеюсь, дальше будем продолжать так же. Не знаю, не могу сказать причину прошлых неудач. В принципе, играли так же. Рассматривали наши ошибки, изучали, но что-то не получалось. Как я и сказал, бывают такие игры, через которые тоже нужно пройти. Главное, что мы хорошая команда и должны подниматься только наверх», — заявил Хайруллин «ВсеПроСпорт».

После победы СКА вернулся на третье место Западной конференции — на два очка обгоняет московское «Динамо» и на такое же количество баллов отстает от идущего вторым «Спартака».