Хайруллин — о победе над «Амуром»: «Надеюсь, дальше будем продолжать так же»
Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал победу своей команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (6:3).
«Атмосфера была хорошая. Мы опытная команда, понимаем нашу проблему, которая у нас была. Хорошо друг друга поддерживали, играли друг за друга. Понятно, что бывают такие игры, где не идет, но руки не опускали и играли до конца. Хорошо, что забросили много шайб в матче с «Амуром». Порадовали наших болельщиков и сами получили удовольствие — это самое главное. Надеюсь, дальше будем продолжать так же. Не знаю, не могу сказать причину прошлых неудач. В принципе, играли так же. Рассматривали наши ошибки, изучали, но что-то не получалось. Как я и сказал, бывают такие игры, через которые тоже нужно пройти. Главное, что мы хорошая команда и должны подниматься только наверх», — заявил Хайруллин «ВсеПроСпорт».
После победы СКА вернулся на третье место Западной конференции — на два очка обгоняет московское «Динамо» и на такое же количество баллов отстает от идущего вторым «Спартака».
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