Форвард «Авангарда» Корбэн Найт рассказал, в чем особенности стиля работы главного тренера команды Боба Хартли. Ранее канадский нападающий перешел из «Барыса».

«Он был моим первым тренером на профессиональном уровне, — цитирует Найта официальный сайт клуба. — Нужно сказать, что Хартли огромное внимание уделяет деталям. Помню, так было в «Калгари», это же я увидел и сейчас. Он обращает внимание на все нюансы. Плюс требует усердной работы от своих игроков. В «Калгари» было то же самое — от нас ждали полной самоотдачи. Равно как и здесь. И это хорошо».

29-летний канадец в прошлом сезоне провел 60 матчей за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (20+20) очков. В плей-офф у него 5 игры и 1 (0+1) очко.