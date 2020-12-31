Хартли: «У «Авангарда» нет в запасе целого сезона, чтобы ждать, пока Ковальчук вернет форму»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:4 Б).
«Снова тяжелая концовка получилась. Могли забивать в овертайме, но не использовали свои моменты. У нас есть два дня, чтобы перестроиться и подготовиться к выездной серии. Мы провели собрание с тренерским штабом, с самим Ильей. Решили попробовать выпустить его, он сам изъявил желание играть. У нас нет в запасе целого сезона, чтобы ждать, пока он вернет форму. Где-то он не успевал, но это вполне нормально. Наша задача — подвести его к плей-офф.
Мы знаем, что он забивной игрок и всегда опасен в атаке. Но одно дело кататься с друзьями или в одиночку, и совсем другое — в матче КХЛ», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.
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