Хартли: «У «Авангарда» нет в запасе целого сезона, чтобы ждать, пока Ковальчук вернет форму»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:4 Б).

«Снова тяжелая концовка получилась. Могли забивать в овертайме, но не использовали свои моменты. У нас есть два дня, чтобы перестроиться и подготовиться к выездной серии. Мы провели собрание с тренерским штабом, с самим Ильей. Решили попробовать выпустить его, он сам изъявил желание играть. У нас нет в запасе целого сезона, чтобы ждать, пока он вернет форму. Где-то он не успевал, но это вполне нормально. Наша задача — подвести его к плей-офф.

Мы знаем, что он забивной игрок и всегда опасен в атаке. Но одно дело кататься с друзьями или в одиночку, и совсем другое — в матче КХЛ», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.