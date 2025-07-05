Хартли стал главным тренером «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Боба Хартли главным тренером команды.

Ранее «СЭ» сообщал, что 64-летний канадский специалист достиг договоренности о подписании контракта с ярославским клубом. Вместе с ним в тренерский штаб «Локомотива» также должны войти Жак Клутье и Сергей Звягин.

«Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с «Локомотивом» больших успехов!» — говорится в заявлении команды.

С 2021 года «Локомотив» возглавлял Игорь Никитин, который после чемпионского сезона покинул клуб и перешел в ЦСКА.

Ранее Хартли работал в КХЛ с «Авангардом» и выигрывал в 2021 году Кубок Гагарина. А в 2001-м канадец завоевал Кубок Стэнли вместе с «Колорадо».