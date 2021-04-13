Хартли: «Серия с «Ак Барсом» напоминает шахматную партию»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги шестого матча серии плей-офф финала Восточной конференции с «Ак Барсом» (0:2, 3-3).

— Еще одна игра такого же рода, как и все предыдущие. Разница между командами действительно минимальна. Команды играют очень плотно и агрессивно — идет по-настоящему хорошая борьба. Возможно, во втором периоде мы сыграли немного пассивно и давали слишком много пространства «Ак Барсу». В третьем мы вернулись к своей игре, но выход «два в одного» стоил нам поражения.

— Есть объяснение тому, что команды выигрывают только в гостях? Довольны ли вы поддержкой фанатов в Балашихе?

— Я безусловно доволен тем, как здесь поддерживают. Наши домашние поражения никак не связаны с болельщиками. Если говорить в целом, то практически во всех матчах результат решала одна шайба — эта серия напоминает шахматную партию. Здесь потрясающая атмосфера на арене, мы уже здесь третий год. Жаль, что из-за ограничений мы не можем заполнять трибуна на сто процентов. Опять-таки и «Ак Барса», и у нас были моменты, но соперник сумел довести их до гола. Серия, действительно, в каком-то роде уникальна и в какой-то степени сумасшедшая и в моей карьере такой серии еще не было.

— Вас удивило, что сегодня не сыграли Доус, Да Коста и Мерфи?

— Это решение Квартальнова. Я тренирую свою команду, он тренирует свою. У «Ак Барса» глубокий состав и сегодня мы могли это воочию наблюдать.

— Не считаете ли, что сегодня «Авангард» сыграл слишком бесхитростно?

— Соглашусь, что порой у нас были сложности с созданием моментов. Мы сегодня не так хорошо катались, как могли бы. Здесь идет борьба за каждый сантиметр площадки. Нам противостоит команда, у которой есть габаритные, сильные игроки, и они не дают нам пространство. Мы могли бы действовать лучше во втором периоде, но мы сыграли слишком пассивно — это не наш стиль. Но все игроки — это люди. В плей-офф идет высокое давление, и многие ребята впервые получают опыт на таком высоком уровне. Здесь все зависит от того, как ты справляешься с давлением.

— Вы сегодня довольны работы судей?

— Я никогда не комментирую судейство.

(Иван Богун)