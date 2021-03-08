Хартли: «Сегодня я увидел 22-летнего Ковальчука»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли похвалил команду за игру в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Автомобилиста» (4:3 2ОТ).

— Очень важная волевая победа, которую мы одержали за счет характера, за счет хорошей физической формы и за счет наших действий. В первом и во втором овертаймах мы просто летали, несмотря на то что были небольшие повреждения по ходу матча, и ребята, несмотря ни на что, сохраняли полный фокус, играли дисциплинированно. Наша физподготовка принесла свои плоды, и мы одержали столь важную, хорошую победу, — приводит слова тренера сайт «Авангарда».

— Насколько сказалось во втором овертайме именно физическое состояние игроков? Что скажете об игре Ковальчука, который провел 31 минуту на льду?

— Действительно, мы работали на протяжении всего года, и наш тренер по физподготовке проделывает с ребятами потрясающую работу. Но здесь стоит похвалить и самих игроков, поскольку именно они отдаются работе, полностью выкладываются. Мы ставили своей задачей с самого старта сезона, с 15 июля, быть по силовой подготовке, по физподготовке быть самой лучшей командой в лиге — к этому мы целенаправленно и шли.

Переходя к вопросу о Ковальчуке — действительно, я сказал и своим партнерам по тренерскому штабу, и самому Ковальчуку, что сегодня у меня было такое впечатление, будто я вижу Ковальчука в его 22 года, когда он играл в «Атланте». Он по-настоящему летал по площадке, он даже не потел на скамейке, поэтому я выпускал его в дополнительных сменах. Да, действительно, он сыграл более 30 минут на льду.

— Считается, что только мертвый не играет в плей-офф, а в овертайме в плей-офф — тем более. Значит ли это, что в регулярке Покка и Костин могли не вернуться, и значит ли это, что у Зернова такая травма, что он даже на уколах, даже через боль не мог сегодня играть?

— Безусловно, в плей-офф всегда многочисленные травмы. Какие-то мы, может быть, стараемся где-то скрыть, или игроки закрывают глаза на это, но есть такие, которые абсолютно очевидны. Завтра мы снова рассмотрим нашу ситуацию, разберем, что у нас по травмам, и будем выбирать 20 игроков, которые выйдут на пятый матч серии.