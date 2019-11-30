Хартли считает, что «Авангард» достаточно хорошо сыграл против «Куньлуня»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями после матча с «Куньлунем» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Получилась достаточно хорошая игра, — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда». — Конечно, нам хотелось бы взять еще одно очко в овертайме. Но не удалось прочитать их действия, последовал выход «2 в 1». А в овертайме выходы с численным преимуществом играют решающую роль, таких у них было даже два, и со второй попытки противник поразил наши ворота. Бек и Манухов нормально сыграли. Манухов пропустил больше игр, чем Бек. Думаю, оба сыграли хорошо, создавали возможности для борьбы и для победы. У нас сложный выезд, всем нелегко. Я доволен, что мы записали в свой актив три очка из четырех. Но очень огорчен тем, как мы отдали сопернику четвертое очко.

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