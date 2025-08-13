Хартли рассказал, почему он принял решение возглавить «Локомотив»

Новый главный тренер «Локомотива» Боб Хартли объяснил, почему принял решение возглавить команду.

Ярославский клуб опубликовал первое интервью с канадским специалистом в соцсетях.

«У нас было несколько разговоров с Юрием Яковлевым перед тем, как я принял решение. Я всегда придерживался двух принципов: первый — я хотел работать в том же клубе, что и мой друг Брэд Маккриммон. Он долгие годы был моим помощником, мы были очень близкими друзьями. Второе — возможность защитить звание чемпиона. Мы привыкли, что смена тренера происходит из-за проблем с результатом или дисциплиной, а «Локомотив» сейчас — чемпионская команда. Такая возможность выпадает редко. Это уникальная возможность для меня», — сказал специалист в интервью.

Маккриммон был главным тренером команды, которая погибла в авиакатастрофе 2011 году.

«Локомотив» объявил о назначении 64-летнего специалиста 5 июля. Ранее канадец работал в КХЛ с «Авангардом», с которвм выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.