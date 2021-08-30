Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о своем отношении к России.

«Еще до «Авангарда» у меня было 4-5 предложений от клубов КХЛ, и я отказывал из-за каких-то предрассудков или неправильного восприятия. Но, пожив и поработав в России, я понял, что мне не на что жаловаться. Все отлично — быт, люди, окружение, еда, жена со мной хорошо здесь проводит время. Мне повезло работать в отличном клубе, и я понял, что дело не в национальностях.

Главное — любовь к хоккею и люди, которые вас окружают. Если говорить о победах и титулах, то для меня это — как шоколадный торт: насытиться невозможно, хочется еще. Для нас это будет последний сезон в Балашихе, и мы должны уйти отсюда так же красиво, как пришли. Наша задача — выиграть последний матч плей-офф, но сложность в том, что другие клубы придерживаются такого же плана», — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».

Хартли возглавил клуб в мае 2018 года. Под его руководством в прошлом сезоне «Авангард» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.