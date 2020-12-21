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Хартли рассказал о проблемах после матчей Кубка Первого канала

21 декабря 2020, 23:47
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).

«После паузы на Евротур ты никогда не знаешь, как команда начнет играть. Мы не создали ни одного момента за первые 20 минут, но потом начали показывать тот хоккей, который должны. Одержали хорошую победу, особенно важно, что это был первый матч после перерыва», — цитирует Хартли официальный сайт лиги.

«Авангард» на данный момент занимает второе место на «Востоке» с 51 очком, «Куньлунь» — 11-й (23 балла).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/21/478910.html

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