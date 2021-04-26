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Хартли рассказал о настрое «Авангарда» перед пятым матчем серии с ЦСКА

16:25
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал об ожиданиях от пятой игры серии с ЦСКА.

«Посмотрим, что у нас с травмами. Потеря Стася немного усложняет план, но ничего не поделаешь. Мы продолжаем идти вперед. В прошлом матче был заявлен Грицюк, и он отлично проявил себя на позиции центрального, где, по большому счету, никогда и не играл.

Это наша команда. Мы с гордостью и страстью идем с первого дня тренировочных сборов. На протяжении всего сезона мы готовились к этому моменту. Понятно, что гарантий никаких не было. Ведь попасть в финал мечтаем не только мы, но и любая другая команда. Ребята находят энергию, находят решения. Мы не будем искать оправданий. Мы просто продолжаем двигаться вперед», — сказал Хартли YouTube-каналу «Авангарда».

Счет в финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» равный — 2:2. Следующий матч пройдет 26 апреля в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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