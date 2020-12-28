Хартли рассказал, когда ждать дебюта Ковальчука

Главный тренер «Авангарда» Боб Харли рассказал, когда стоит ждать дебюта за омский клуб форварда Ильи Ковальчука.

«Завтра мы встретимся с тренерами, с самим Ковальчуком, и будем принимать решение. Илья не играл с весны, так что спешить мы не будем, посмотрим на его кондиции. Дело даже не в физической, а в игровой форме. Невозможно держать себя в игровой форме, катаясь с друзьями», — цитирует Харли официальный сайт КХЛ.

«Авангард» на днях заключил контракт по схеме «1+1» с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильей Ковальчуком.

По информации «СЭ», зарплата 37-летнего нападающего составит 20 миллионов рублей.

Прошлый сезон 37-летний нападающий провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.