Хартли — о втором матче серии с «Салаватом»: «Большая домашняя победа»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги второго матча серии против «Салавата Юлаева» (2:0) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

— Большая домашняя победа. Хорошая командная игра. Очень ровно провели все отрезки. Первый период провели сильно, могли забить несколько голов. Второй период лучше провели, чем в прошлом матче. Здорово, что Байрон [Фрэз] забил гол в раздевалку. Сопернику пришлось раскрываться в третьем периоде. Мы здорово его провели, — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» удвоил преимущество в серии (2-0). Следующий матч пройдет в Уфе в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 13.30 по московскому времени.

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