Хартли прокомментировал удаление Ковальчука до конца матча
22:25
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги серии с «Автомобилистом», которая завершилась победой его команды со счетом 4-1.
— Удаление Ковальчука помогло команде сплотиться?
— Как раз после первого периода ребята поговорили, победили для Ильи. Я очень ими доволен, люблю свою команду за то, что они играют не только за себя, но и за своих партнеров.
— Есть вероятность, что Павел Дацюк сегодня сыграл последний матч в карьере.
— У меня одно пожелание — КХЛ и хоккею нужен Дацюк. Ему нужно оставаться, у него не угасает страсть к хоккею. Надеюсь, что он продолжит карьеру.
(Артур Хайруллин)
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