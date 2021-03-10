Хартли прокомментировал удаление Ковальчука до конца матча

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги серии с «Автомобилистом», которая завершилась победой его команды со счетом 4-1.

— Удаление Ковальчука помогло команде сплотиться?

— Как раз после первого периода ребята поговорили, победили для Ильи. Я очень ими доволен, люблю свою команду за то, что они играют не только за себя, но и за своих партнеров.

— Есть вероятность, что Павел Дацюк сегодня сыграл последний матч в карьере.

— У меня одно пожелание — КХЛ и хоккею нужен Дацюк. Ему нужно оставаться, у него не угасает страсть к хоккею. Надеюсь, что он продолжит карьеру.

(Артур Хайруллин)

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