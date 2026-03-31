Хартли — о четвертом матче серии «Локомотива» со «Спартаком»: «Очень важная победа»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги четвертого матча серии со «Спартаком» (2:0) в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Очень важная победа, особенно при таком счете в серии, когда ведешь 2-1. Можно уехать при 2-2 или 3-1. Знали, что будет тяжелая игра, здорово, что забили сразу в начале матча, второй гол Березкина дал нам право на ошибку, здорово отыграл Исаев, — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Локомотива». Пятая игра состоится 1 апреля в Ярославле.

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