Хартли призвал относиться с уважением к «Металлургу»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от домашнего матча с магнитогорским «Металлургом».

— Соперник пока находится внизу турнирной таблицы, но «Металлург» — команда высокого уровня. У них не задался старт, такое бывает в хоккее, — рассказал тренер в эфире клубного телевидения. — Но посмотрите на их состав, он заставляет относиться к «Металлургу» с уважением. Так что нам, с нашими травмами, нужно быть полностью готовыми. Парни должны проявить характер и отдавать все силы на льду, показать свой лучший хоккей. До этого у нас неплохо получалось.

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