Хартли поздравил Рябыкина с назначением на пост главного тренера «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поздравил своего бывшего ассистента Дмитрия Рябыкина с тем, что специалист возглавил омскую команду.

«Поздравляю Дмитрия Рябыкина, который стал новым главным тренером «Авангарда». Для меня ты был легендарным защитником, невероятным партнером и ассистентом. Сейчас ты стал главным тренером, это отличное решение. Я очень раз за тебя, желаю удачи! Спасибо большое за все, что сделал для меня», — сказал Хартли в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале «Авангарда».

Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 года, в апреле нынешнего года специалист объявил об уходе из клуба.

Сегодня, 1 мая «Авангард» сообщил о назначении 46-летнего Рябыкина новым главным тренером команды. Специалист работает в тренерском штабе клуба с 2016 года.