Хартли после матча с «Динамо» назвал Шипачева игроком мирового класса

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли — о матче с московским «Динамо» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Единственную шайбу в этой игре забросил Вадим Шипачев.

— Сложный для нас получился матч, мы много играли в большинстве, но соперник забил гол в раздевалку, — цитирует Хартли ТАСС. — Мы испытываем определенные сложности с заброшенными шайбами, думаю, что это хорошая проверка характера наших ребят, у нас очень много лидеров, мы найдем выход из этого положения. Мы хорошо играли против Шипачева, но он забил из-за ворот, когда он на площадке, нельзя терять концентрацию ни на секунду. Шипачев — игрок мирового класса, он может разыгрывать комбинации и решить момент сам. Наша игра в неравных составах нестабильна. В начале сезона у нас были проблемы с игрой в меньшинстве, сейчас она идеальна. А большинство у нас довольно среднее, мы делаем медленные передачи и медленно принимаем решения.

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