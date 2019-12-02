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Хартли подвел итоги победного матча с «Амуром»

17:15
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1).

— Хорошая выездная победа для нас, — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда». — Мы забили гол в самом начале и затем еще один гол в большинстве. После этого лучшее звено соперника забросило шайбу в третьем периоде, и мы понимали, что все оставшееся время будем под давлением. Так оно и происходило, но, с другой стороны, мы не позволяли сопернику многого: наши защитники блокировали броски и прессинговали их нападающих, вратарь работал отлично. Собственно, это общая победа для нас.

Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/37110/

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