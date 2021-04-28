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Хартли отметил вклад Ковальчука и Емелина в победу «Авангарда»

22:14
Боб Хартли. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Боб Хартли. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопросы корреспондента «СЭ» после победы в Кубке Гагарина.

— Какие моменты были переломными в этом плей-офф?

— Их было очень много. В одном матче мы проиграли «Металлургу» со счетом 1:7, но взяли серию. У нас была тяжелейшая серия с «Ак Барсом». Финал, разумеется.

— Довольны ли вы игрой Ковальчука?

— Илья — игрок мирового класса. Он наш лидер, капитан, как и Алексей Емелин. Мы счастливы, что эти игроки выступают за наш клуб.

(Михаил Зислис)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры