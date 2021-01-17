Хартли остался расстроен поражением от «Автомобилиста»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:4). «Ястребы» потерпели третье поражение подряд.

«Обидный результат у сегодняшнего матча, — приводит слова тренера сайт омичей. — Во втором периоде, думаю, мы могли и должны были вести дальше по счету — у нас были просто невероятные шансы, могли забивать, но, к сожалению, не сумели этого сделать. В третьем периоде мы в самом начале схватили удаление и успешно его нейтрализовали, но через несколько секунд «Автомобилист» хорошо вышел на ворота, и счет стал уже 2:1. После этого они уже перехватили инициативу, не позволили нам ничего сделать и довели встречу до победы».