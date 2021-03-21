Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Иван Богун в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» в 13.00 обсудят события второго раунда Кубка Гагарина.

Главные темы:

— Есть ли шансы у «Салавата Юлаева» после 0-2 в Казани?

— Остановит ли Скабелка ЦСКА?

— Прекратятся ли когда-то жалобы Хартли на судейство?

— Где голы и атакующий хоккей в серии СКА — «Динамо».