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Хартли опять жалуется на судейство. Справедливо? Live с Зислисом — в 13.00

09:00
Боб Хартли. Фото ХК «Авангард»
Боб Хартли. Фото ХК «Авангард»

Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Иван Богун в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» в 13.00 обсудят события второго раунда Кубка Гагарина.

Главные темы:

— Есть ли шансы у «Салавата Юлаева» после 0-2 в Казани?

— Остановит ли Скабелка ЦСКА?

— Прекратятся ли когда-то жалобы Хартли на судейство?

— Где голы и атакующий хоккей в серии СКА — «Динамо».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/user/sportexpress

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