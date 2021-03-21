Хартли опять жалуется на судейство. Справедливо? Live с Зислисом — в 13.00
09:00
Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Иван Богун в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» в 13.00 обсудят события второго раунда Кубка Гагарина.
Главные темы:
— Есть ли шансы у «Салавата Юлаева» после 0-2 в Казани?
— Остановит ли Скабелка ЦСКА?
— Прекратятся ли когда-то жалобы Хартли на судейство?
— Где голы и атакующий хоккей в серии СКА — «Динамо».
Дополнительная информация:
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