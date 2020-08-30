Хартли объяснил, почему Манукян оказался в ВХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, почему нападающий Артем Манукян был командирован в ВХЛ.

— Что касается ситуации с Артемом Манукяном, скажу так: мы сами не рады тому, как сложились обстоятельства в этом вопросе, — цитирует Хартли Twitter омичей. — Он перенес две серьёзные операции на плече, потом на две недели выпал из тренировочного процесса из-за коронавируса.

К сожалению, он отставал в физической подготовке. В долгосрочной перспективе мы видим его снова в КХЛ с нами. Я его очень сильно уважаю, и это было одним из самых сложных решений, что мне пришлось принимать за все время работы в «Авангарде», но считаю, что оно было правильным.