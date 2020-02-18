Хартли объяснил, почему Гарипов сыграет в старте против «Ак Барса»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с «Ак Барсом» в Казани в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет сегодня, начало — в 19.00 (мск).

— Каким, по-вашему, получится матч с «Ак Барсом»?

— Если вы вспомните встречи наших команд в этом сезоне, во всех из них хоккей был отличным. Между нами рождается классное противостояние. Мы играем жестко и быстро. И наши матчи являются рекламой КХЛ. Мы продвигаем лигу хоккеем, который показываем. Важно, что нам удается играть в свой хоккей против «Ак Барса». Соперник серьезный, но мы должны думать о себе и своей игре. Вечером мы будем готовы.

— Гарипов снова выйдет в старте против «Ак Барса». Почему?

— Потому что у нас такое расписание, которое позволяет использовать обоих вратарей. И тем самым мы и подводим обоих к плей-офф, и не перегружаем в то же самое время. Идеальная комбинация. И парни здорово играют. Нам, конечно, повезло: мы потеряли Судницина, но перед дедлайном умудрились заполучить Гарипова. Он — как дар небес для «Авангарда». Редко бывает, чтобы команда могла заполучить сильного вратаря по ходу сезона. Вратаря, способного выигрывать для тебя матчи. Эмиль не только классный вратарь, он еще и личность, легко влившаяся в наш коллектив. (Игорь Еронко)