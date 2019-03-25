Хартли – об обвинениях "Авангарда" в симуляции: "Элвис умер. Он был мой любимый исполнитель. Но сейчас мы готовимся к "Салавату"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли рассказал о подготовке к финалу Восточной конференции против "Салавата Юлаева", а также ответил на обвинения форварда "Барыса" Мэтта Фрэттина, заявившего накануне, что игроки омской команды всю серию "лежали на льду, симулирую травмы"

– Сейчас у нас финальный этап подготовки, смотрим тонны видео, – рассказал Хартли. – Конечно, смотрели и последние игры "Салавата Юлаева", отметили, какого прогресса команда добилась по ходу сезона. У него прекрасные вратари, защитники и нападающие. Мы хорошо осознаем, что за команда будет играть против нас.

– Игрок "Барыса" Фрэттин заявил, что "Авангард" всю серию "лежал на льду, симулирую травмы".

– Элвис умер. Мы готовимся к серии против уфимцев. Кстати, Элвис был моим любимым исполнителем.

– Над чем вы работаете на тренировках?

– Над всеми компонентами. Здорово, что у нас есть время на подготовку. Когда ты проводишь в плей-офф 7 игр, у тебя совсем не остается времени. Травмы, уставшие игроки. Нам повезло, что первые два раунда мы прошли за 4 и 5 игр. Это дало нам время хорошо подготовиться.

– Есть ли надежда, что кто-то из травмированных восстановиться?

– Наш медицинский штаб делает превосходную работу. Прогресс у травмированных виден. К сожалению, травмы – часть нашего вида спорта. И в этом мы не отличаемся от других команд. Наши врачи делают все возможное, чтобы все парни быстрее вернулись. Судя по всему, дела идут неплохо, и мы надеемся, что травмированные скоро вернутся в строй. (Алексей Шевченко)