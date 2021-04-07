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Хартли — о ситуации с Емелиным: «Спекуляций много. Моя реакция — абсолютно нулевая»

22:14
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал ситуацию, связанную со здоровьем капитана команды Алексеем Емелиным. Игроку был поставлен диагноз «токсический шок печени».

«Много экспертов развелось вокруг этой ситуации. Мы выпустили официальный пресс-релиз по этому поводу. Официального диагноза от медицинской службы мы пока не получили. Моя реакция — абсолютно нулевая. Спекуляций много, экспертов много, но это те эксперты, которые не могут подтвердить свою квалификацию».

(Артур Хайруллин)

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