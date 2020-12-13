Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:4).

— Неудачно провели первый период, начали не так, как хотелось бы, — цитирует Хартли сайт «Авангарда». — Мы знали, что «Витязь», при всей скорости, что они могут показывать, непременно будет давить — это они и сделали. Во втором мы начали играть в свою игру, действовали лучше. В третьем пропустили гол, но мы недостаточно остро принимали решения, иногда делали неправильные передачи и за счет этого потерпели поражение, просто «Витязь» наказал нас за ошибки. Начали мы, конечно же, хуже, чем «Витязь», и в целом провели матч не так, как хотелось бы.

— Что с Секачем? Может ли он пойти по пути Шумакова?

— Секач чувствует себя лучше, но пока он еще не готов к тому, чтобы играть. Четких временных рамок я сейчас назвать не могу. Надеюсь, что он будет кататься после перерыва, но пока к этому он еще не готов.