Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после победы над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:5 ОТ).

«Сегодня на льду творилось настоящее сумасшествие, -приводит слова тренера сайт КХЛ. — Редко такие матчи можно увидеть между нашими командами, обычно это плотные игры на равных. Сегодня до последнего была интрига и финальный бросок решил исход матча. К счастью, нам удалось его нанести. Мы забросили важные голы в большинстве и в расстановке «5 на 5». Победа важна тем, что мы одержали ее в овертайме, это придаст нашим ребятам заряд положительной энергии и все они заслуживают похвалы.

Почему не играл Буше? Он приболел.

Насколько я доволен сегодняшней игрой Ковальчука в новом сочетании? Мы знаем, что Илья может привнести в нашу команду. Нужно учитывать, что он долгое время не играл, порядка девяти, десяти месяцев, плюс не так много тренировался, накладывается еще и разница во времени. Мы не торопимся. Считаю, ему нужно порядка пяти, десяти матчей, чтобы полностью вернуть чувство игры. В любой момент, когда он выходит, в каждой смене, он является настоящей угрозой для противника».