Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал выездную победу над «Металлургом» (3:0) в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

— Сегодня мы показали один из лучших или, возможно, даже лучший матч всего сезона — не только плей-офф, но и регулярки, — сказал Хартли. — Каждый сделал вклад в общий успех. Мне понравилось, как интенсивно мы работали, как действовали с шайбой. Мы принимали грамотные решения.

Рецепт у нас неизменный и очень простой на протяжении всего сезона. Наша физическая подготовка не может стать хуже — она может стать только лучше. Доволен, как работают наши ребята. У нас отличная команда, ребята заботятся друг о друге и направляют молодых игроков. Нас ждет еще один важный матч на выезде. Сегодня мы будем радоваться победе, а завтра — вернемся к работе и будем настраиваться на следующий матч.

(Михаил Скрыль)

Омский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 24 марта.