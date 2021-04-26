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Хартли — о победе над ЦСКА: «Мы забили важный гол в меньшинстве»

22:30
Боб Хартли. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Боб Хартли. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина (2:0, 3-2).

— Наши парни забросили сегодня две шикарные шайбы, — сказал Хартли. — В частности, Шарипзянов только вышел после удаления, получился неожиданный выход «два в одного» — и гол. С учетом того, что ЦСКА — одна из лучших команд лиги по игре в большинстве, мы забили важный гол в меньшинстве и создали отрыв в две шайбы. Это очень весомое преимущество.

После этого мы очень надежно сыграли в обороне. Здорово действовали все четыре звена, Грубец отлично сыграл в воротах. Мы действовали слаженно, агрессивно и не позволили ЦСКА многое сделать и довели матч до победы.

(Михаил Скрыль)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры