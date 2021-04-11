Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли на пресс-конференции по окончании пятого матча финала плей-офф Восточной конференции прокомментировал победу своей команды в игре с казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ, 3-2 в серии).

— Это очень важная победа, хорошо, что дотянули до овертайма. Матч был сложный по ряду причин и многие от нас не зависят. Но важно то, что мы выиграли несмотря на все эти факторы, которые не подлежат нашему контролю.

— Почему вы не пробуете сыграть по-другому против Воронкова и других игроков, которые атакуют лидеров «Авангарда»? Много грязи по отношению к вашим хоккеистам.

— Не совсем понимаю ваш вопрос, он слишком длинный. Наверное, самый длинный вопрос, который я слышал в своей жизни. Это игра и в ней разные вещи происходят, но единственное, что могу отметить — мы не так часто играем в большинстве, как могли бы. Как бы нам этого хотелось. К сожалению, ответа, почему так происходит, я дать не могу, я тренирую свою команду и не могу ответить на этот вопрос. Это очень хороший вопрос, но он должен быть адресован кому-то другому. Мое мнение схоже с вашим, вы видите игру так же, как и я.

— Почему пока что в серии выигрывают исключительно гости?

— Не знаю, но могу вас уверить, что мы постараемся изменить эту тенденцию в шестой игре серии. Вы не имеете права судейство, но по каким причинам

— Как оцените игру Ильи Ковальчука? Он забил важный гол, но до этого подвел команду удалением.

— Это был хороший силовой прием, поэтому он команду не подводил. Смотрите видео! И он забросил шикарный, очень важный гол. Давайте руководствоваться фактами.

— Во всех матчах с участием вашей команды возникает магия первого гола, команда, которая забивает первый гол, обязательно побеждает. С чем вы это связываете?

— Я думаю это, как вы и сказали, некий магический фактор. Думаю, что первый гол дает уверенность, возможность владеть инициативой. Сегодня, правда, сначала мы забили, потом Казань вышла вперед, потом мы сравняли. Вообще в любой лиге, где бы я не тренировал, очень важно забить первыми, а в этой серии это и вовсе жизненно необходимо.

(Рустам Имамов).