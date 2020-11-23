Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Отличная командная игра, каждый вложился в эту победу. Мы понимали важность этой игры, мы хотели отдать должное клубу, его ветеранам и болельщикам. Я общался с Яромиром Ягром прямо перед пресс-конференцией, я думаю, что он уже успел пообщаться с остальной командой», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

После этой победы омичи вышли на второе место с 40 очками, казанцы лидируют, имея 44 балла.