Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил готовность команды к старту финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

— Мы всегда полностью фокусируемся на своей команде и в этом сезоне, и вообще на протяжении всех трех лет, которые я здесь тренирую. У нас свой стиль игры, своя система, и понятно, что ЦСКА — это своего рода модель, на которую ориентируются, наверное, все: они здорово выращивают молодежь, развивают, встраивают их в свою систему. ЦСКА — это настоящая культура, и мы то же самое делаем здесь, в нашем клубе, в том числе — с открытием Академии, также делаем акцент на развитие молодых игроков. Мы все прекрасно помним, что было два года назад, и, несомненно, они захотят повторить свой успех. Мы же, в свою очередь, хотим написать новую, успешную главу. Мы очень усердно работали с самого первого дня тренировочных сборов, с 15 июля, для того, чтобы шаг за шагом двигаться к этой цели. Наша главная цель — взять Кубок Гагарина и глотнуть из него победного напитка, и нас от этого отделяет лишь четыре победы. Конечно, я с максимальным уважением отношусь к противнику, я понимаю, что у них богатые традиции успеха. Если посмотреть на всю историю, то очень много прекрасных игроков выступали за этот клуб. Но мы тоже знаем, на что способны, и перед нами стоит очень серьезный вызов, но это положительный вызов — мы к этому так относимся, — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».

— Статистика «Авангарда» и Боба Хартли за три сезона против ЦСКА — 10 матчей, 9 поражений и одна победа, которая была одержана в первом матче сезона, 1 сентября 2019 года, когда ЦСКА мог еще не успеть вкатиться в сезон. С чем это связано, почему ЦСКА — самая неудобная команда для «Авангарда» и Боба Хартли последние три сезона?

— Они очень сильный клуб, и если посмотреть в целом, то против этой команды не было легко ни одному из клубов нашей лиги, за все три года они показывают себя как самая сильная команда. Но это уже история, все позади. Если верить экспертам, то мы должны были проиграть серию еще Магнитогорску, а потом Казани, но мы до сих пор на ходу, поэтому я на это не обращаю внимания. Я сохраняю веру в команду, я доверяю своим ребятам, мы здорово идем на протяжении всего сезона. Если оглянуться на плей-офф, то в четвертом матче с «Автомобилистом» мы проигрывали со счетом 1-3 за три минуты до конца, но не только сравняли счет, но и одержали победу в овертайму. В первой игре дома проиграли «Магнитке», в четвертой — разгромное поражение 1-7, и после этого мы полностью реабилитировались и выиграли серию, в серии с Казанью так же. Мы видим, что у ребят нет абсолютно никакого страха. Но прошлое — его не изменить, мы можем только писать новые главы и строить свое будущее, перед нами стоит прекрасная возможность. Мы понимаем, что будет огромное давление — нам будет противостоять «большая красная машина», но у нас есть шанс испить из Кубка Гагарина, и на пути к этой цели перед нами стоит ЦСКА. Мы с гордостью представляем всех омичей и всех жителей Балашихи, поэтому мы готовы к этому вызову, и мы выложимся по-полной.

В финале Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с ЦСКА. Первый матч серии пройдет 18 апреля в Москве.

Напомним, в 2019 году эти же команды встречались в финале, тогда армейцы победили со счетом 4-0 в серии.