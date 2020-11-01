Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский поделился мнением о лакросс-голах и системе Боба Хартли.

— Лакросс-гол? Я пробовал в прошлом сезоне с «Куньлунем», — сказал Толчинский в интервью «СЭ». — Шумаков здорово делает. Но, как мне кажется, ему проще, потому что он праворукий, и заходит со стороны ловушки вратарей. Но делает он здорово. Красавчик. Пытался с «Динамо» — попал в штангу. Я бы тоже хотел попробовать, думаю, сделаю это. На тренировках иногда практикую.

— Насколько, по-вашему, это сложный трюк? Почему у некоторых это получается так легко, как у Свечникова или Шумакова, а кто-то даже не пытается это сделать? Это больше психологическая преграда? Или дело техники?

— Думаю, и то, и другое. Если ты это оттачиваешь, почему бы не сделать такое в игре. Понятное дело, для тех, кто не отрабатывает этот трюк технически, не сможет сделать это и в психологическом плане.

— Род Бриндамор говорил, что не поощряет подобные трюки и не рекомендует Свечникову делать это постоянно. Как к таким вещам относится Хартли?

— Слишком часто забивать лакросс-голы не получится. Не всегда представляется шанс остаться одному за воротами, плюс нужно, чтобы был хороший лед. В конце периода забивать всегда тяжелее. Что касается Хартли, он поощряет правильную игру без глупых потерь. Но ничего не имеет против техничного хоккея. «Бей-беги» — не его стиль. Мы много работаем на тренировках над завершающими моментами и их реализацией.