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Хартли: «Не все новички еще знают систему «Авангарда»

18:18
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча с челябинским «Трактором» (3:6) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

— Сегодня получилась хорошая игра. На этой предсезонке нам предстоит сыграть 12 матчей, и понятно, что сейчас идет процесс оценки ребят, особенно новеньких. В Сочи нам предстоит посмотреть их в максимально возможном количестве ролей.

«Трактор» показал хороший хоккей. В третьем периоде мы совершили ряд ошибок, которые решили исход встречи. Сейчас главное, чтобы новички поняли нашу систему игры.

Сейчас слишком рано, чтобы что-то судить — мы сыграли только два матча. Понятно, что обновление команды — долгий процесс и кропотливая работа. Сегодня мы видели несколько ошибок, которые стали следствием обычного недопонимания ребят. Это абсолютно нормально — не все ребята еще знают нашу систему и в полной мере знакомы со структурой «Авангарда». Но мне нравится то, как они работают и относятся к делу.

Сейчас рано говорить о прогрессе Арсения Грицюка. Он и Семен Чистяков находятся в такой ситуации, когда одному предстоит доказывать, что один может играть в топ-12 нападающих, а другой — в топ-6 защитников. Они прекрасно знают, какие моменты нужно подтянуть и улучшить, чтобы полноценно закрепиться в основе.

Что касается Дмитрия Соколова, то у него очень хорошие навыки. Мы много с ним разговариваем. Общение — одна из основ культуры «Авангарда». Он знает, что ему нужно подтянуть.

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