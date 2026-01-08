Хартли — о победе «Локомотива» над «Сибирью»: «Мельничук выдал суперматч, Гернат — игрок мирового уровня»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги матча против «Сибири» (3:2 ОТ) в FONBET чемпионате КХЛ.

— Сложная, но очень хорошая победа для нас. Здорово играл соперник по сравнению с началом сезона. «Сибирь» преобразилась, она очень хороша в контратаках, атаках с ходу, — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Также главный тренер ярославцев оценил игру голкипера «Локомотива» Алексея Мельничука и защитника Мартина Герната, который набрал 3 (2+1) очка.

— Отмечу Алексея Мельничука, который выдал суперматч. Нам повезло, что у нас такая вратарская бригада. Мартин Гернат — игрок мирового уровня, суперпрофессионал. Он всегда отдается по полной программе, не думаю, что для него был сюрпризом вызов в сборную Словакии, — добавил Хартли.

«Локомотив» (61 очко) после 45 матчей лидирует в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (39 очков) идет девятой на «Востоке» после 44 игр.