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Сегодня, 18:34

Хартли: «Мы много бросаем, но не все шайбы доходят до ворот»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:5) в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции.

— Равная игра до того момента, как мы получили пятиминутное удаление. Счет был 1:2, мы оставались в игре. Инициатива переходила от одной команды к другой. Думаю, зрителям было интересно — настоящий матч плей-офф. Обидное поражение. Серия переезжает в Балашиху — надеемся вернуться в Магнитогорск на седьмой матч.

— Что происходит с ведущими игроками — Найтом и Цеглариком? Корбэн проиграл больше половины вбрасываний, Петер дважды не использовал отличные моменты.

— «Металлург» хорош на вбрасываниях. Мы выигрывали свои, они — свои. Не думаю, что сказывается усталость в том, что мы не попадали по воротам. Ты либо забиваешь, либо нет.

— Почему нападающие забивают так мало голов? Сегодня две шайбы забросили защитники.

— Голы важны в плей-офф. Но надо похвалить соперника. «Магнитка» играет здорово, это топ-команда нашей конференции. Им сложно забивать. Сегодня был пятый матч. Мало кто предсказывал, что мы сыграем в шестом матче. Сейчас мы прижаты к стенке и надо правильно отреагировать на это. Мы строили эту команду четыре года. Сейчас у нас будет возможность показать наш характер в деле.

— В первых матчах серии много проблем для Василия Кошечкина «Авангард» доставлял за счет бросков защитников от синей линии. Почему они перестали проходить?

— Мы по-прежнему наносим броски, но не попадаем по воротам. Понятно, что никто не делает это целенаправленно. Мы много бросаем, но не все шайбы доходят до ворот. Надеюсь, что в шестом матче мы исправим эту ситуацию.

КХЛ
ХК Авангард
Боб Хартли
Кубок Гагарина
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«Металлург» — «Авангард»: все голы пятого матча сери плей-офф
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Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
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Ак Барс - Авангард
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
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2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
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6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
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4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
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Металлург - Барыс
4 - 1
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