Хартли: «Мы много бросаем, но не все шайбы доходят до ворот»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:5) в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции.

— Равная игра до того момента, как мы получили пятиминутное удаление. Счет был 1:2, мы оставались в игре. Инициатива переходила от одной команды к другой. Думаю, зрителям было интересно — настоящий матч плей-офф. Обидное поражение. Серия переезжает в Балашиху — надеемся вернуться в Магнитогорск на седьмой матч.

— Что происходит с ведущими игроками — Найтом и Цеглариком? Корбэн проиграл больше половины вбрасываний, Петер дважды не использовал отличные моменты.

— «Металлург» хорош на вбрасываниях. Мы выигрывали свои, они — свои. Не думаю, что сказывается усталость в том, что мы не попадали по воротам. Ты либо забиваешь, либо нет.

— Почему нападающие забивают так мало голов? Сегодня две шайбы забросили защитники.

— Голы важны в плей-офф. Но надо похвалить соперника. «Магнитка» играет здорово, это топ-команда нашей конференции. Им сложно забивать. Сегодня был пятый матч. Мало кто предсказывал, что мы сыграем в шестом матче. Сейчас мы прижаты к стенке и надо правильно отреагировать на это. Мы строили эту команду четыре года. Сейчас у нас будет возможность показать наш характер в деле.

— В первых матчах серии много проблем для Василия Кошечкина «Авангард» доставлял за счет бросков защитников от синей линии. Почему они перестали проходить?

— Мы по-прежнему наносим броски, но не попадаем по воротам. Понятно, что никто не делает это целенаправленно. Мы много бросаем, но не все шайбы доходят до ворот. Надеюсь, что в шестом матче мы исправим эту ситуацию.