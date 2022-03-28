Хартли: «Мы были в режиме выживания, но теперь давление перешло на «Металлург»»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:1) в шестом матче полуфинала Восточной конференции (3-3).

— Сегодня наши игроки проделали невероятную работу. Мы были в режиме выживания. Одно поражение — и вылет. Но мы здорово показали себя и вышли из огромного давления. Теперь оно перешло на «Металлург». Седьмой матч всегда опасен. Мы не дали Кошечкину сегодня закончить игру. Посмотрим, как все будет в седьмом матче. Ждем его с нетерпением.

— Согласны, что возвращение Семена Чистякова позволило разгрузить остальных защитников?

— Конечно. Чистяков развивается с нами два года. В каких-то матчах он не играл, сейчас — вернулся. Все игроки на синей линии заслуживают медали. Еще с третьего матча серии с «Ак Барса», когда выбыли Готовец и Чистяков, они проделывают огромный объем работы. Чистяков вернулся, Готовец еще далек от возвращения. Грубец и все пять защитников выкладываются на сто процентов и даже больше.

— Какие слова будете говорить игрокам перед седьмым матчем?

— Скажу, чтобы они получали удовольствие от момента. Если получится забросить четыре шайбы в большинстве, как сегодня, будет здорово. Но мало того, что мы забили четыре гола, — мы не дали Кошечкину завершить матч. Доволен тем, как ребята выкладываются. Понятно, что седьмой матч — это непросто, но теперь под давлением находится «Металлург».