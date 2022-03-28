Хартли: «Мы были в режиме выживания, но теперь давление перешло на «Металлург»»
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:1) в шестом матче полуфинала Восточной конференции (3-3).
— Сегодня наши игроки проделали невероятную работу. Мы были в режиме выживания. Одно поражение — и вылет. Но мы здорово показали себя и вышли из огромного давления. Теперь оно перешло на «Металлург». Седьмой матч всегда опасен. Мы не дали Кошечкину сегодня закончить игру. Посмотрим, как все будет в седьмом матче. Ждем его с нетерпением.
— Согласны, что возвращение Семена Чистякова позволило разгрузить остальных защитников?
— Конечно. Чистяков развивается с нами два года. В каких-то матчах он не играл, сейчас — вернулся. Все игроки на синей линии заслуживают медали. Еще с третьего матча серии с «Ак Барса», когда выбыли Готовец и Чистяков, они проделывают огромный объем работы. Чистяков вернулся, Готовец еще далек от возвращения. Грубец и все пять защитников выкладываются на сто процентов и даже больше.
— Какие слова будете говорить игрокам перед седьмым матчем?
— Скажу, чтобы они получали удовольствие от момента. Если получится забросить четыре шайбы в большинстве, как сегодня, будет здорово. Но мало того, что мы забили четыре гола, — мы не дали Кошечкину завершить матч. Доволен тем, как ребята выкладываются. Понятно, что седьмой матч — это непросто, но теперь под давлением находится «Металлург».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|28.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|5 : 1