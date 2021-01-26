Хартли: «Когда Каблуков забил, скамейка «Авангарда» просто взорвалась»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (5:2).

«Авангард» провел сильный матч. Забили почти все звенья, мы здорово действовали и в большинстве, и в меньшинстве, комбинации классно разыгрывали, Бобков был на высоте. Горжусь ребятами, отличное начало выезда.

Каблуков очень важную шайбу забросил. Я поставил его не в четвертое сочетание, так как хотел внести баланс в звенья между трудягами и игровиками. Каблуков очень старался, все знали, что он давно не мог забить, и когда он это сделал, наша скамейка просто взорвалась», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

«Йокерит» с 55 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Авангард» с 66 очками — на второй строчке на Востоке.