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Хартли: «Кажется, что после каждой ошибки «Авангарда» шайба заходит в наши ворота»

22:50
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:5).

«Поздравляю «Автомобилист» с победой. К сожалению, пока так кажется, что после каждой нашей ошибки шайба заходит в наши ворота. Конечно, это не добавляет нам никакой уверенности в своих силах. Мы старались, мы пытались догнать, но никак не могли забросить шайбу, которая бы сравняла счет», — цитирует Хартли официальный сайт клуба.

Автором победной шайбы стал Патрис Кормье. Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Райан Спунер, четыре очка в активе Брукса Мэйсека (2+2). У «Авангарда» отличились Оливер Каски и Владимир Жарков.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43183/

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Александр Кравченко все материалы автора

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