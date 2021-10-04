Хартли: «Кажется, что после каждой ошибки «Авангарда» шайба заходит в наши ворота»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:5).

«Поздравляю «Автомобилист» с победой. К сожалению, пока так кажется, что после каждой нашей ошибки шайба заходит в наши ворота. Конечно, это не добавляет нам никакой уверенности в своих силах. Мы старались, мы пытались догнать, но никак не могли забросить шайбу, которая бы сравняла счет», — цитирует Хартли официальный сайт клуба.

Автором победной шайбы стал Патрис Кормье. Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Райан Спунер, четыре очка в активе Брукса Мэйсека (2+2). У «Авангарда» отличились Оливер Каски и Владимир Жарков.